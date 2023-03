Incidente sul lavoro alla "Tiberina", sindacati proclamano due ore di sciopero

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, 21 marzo, a Cassino all'interno della Tiberina, la fabbrica più grande e importante dell'indotto Stellantis. Dalle prime informazioni che trapelano a restare vittima di un infortunio è stato un lavoratore colpito da un cassone scivolato probabilmente in maniera accidentale da un carrello guidato da un collega. L'operaio ha lamentato forti dolori alla schiena e per questo motivo è stato subito accompagnato in ospedale. Intanto le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Fismic hanno indetto uno sciopero nelle ultime due ore del turno di lavoro odierno per denunciare le poche tutele in materia di sicurezza sul lavoro