Roma, minacciata con un coltello dopo la lezione di yoga al rione Monti: uno straniero le ruba 50 euro

Una serata normale finisce con una brutta sorpresa per Chiara V., dopo aver fatto lezione di yoga in una palestra del Rione Monti, uno straniero prima la segue, poi la mi accia e alla fine le sottrae del denaro. La giovane romana, di 27 anni è ancora sotto shock. «Erano circa le 21:30 quando sono uscita dal centro yoga in cui sono iscritta. La palestra non dista molto da casa mia, solitamente preferisco andarci a piedi per camminare un po e non avere lo stress del parcheggio. Quella sera quando sono uscita però, dopo poco ho capito che c’era qualcosa che non andava». Chiara infatti ha subito notato un uomo straniero che sembrava seguirla.

«Il suo aspetto non era dei migliori, era trasandato e non credo fosse lucido.

Era alto sicuramente più di me, né grasso né magro, con un cappellino blu, dei vestiti sempre scuri e lui era di colore, con se aveva anche uno zainetto». L’uomo l’ha seguta per qualche metro, fin quando non si è sentito sicuro di poterla avvicinare senza dare nell’occhio. «Non mi trovavo in una strada affollata, ero in una traversa quando mi ha raggiunta e ha iniziato a camminare a fianco a me. Prima mi ha salutata e chiesto come stavo, poi ha iniziato a chiedermi dei soldi». All’inizio la giovane non era preoccupata e ha solo detto che non aveva nulla con se, ma successivamente le cose sono precipitate. «Ha iniziato a dirmi che sapeva che avevo dei soldi ma che non volevo condivederli, poi mi ha afferrato il polso e ha estratto un coltello di quelli tascabili che mi ha avvicinato al volto. Non mi era mai capitata una cosa del genere, sono andata nel panico, forse non avrei dovuto ma gli ho detto che gli avrei dato quello che avevo». La ragazza ha dato all'uomo una banconota da 50 euro. «Era tutto quello che avevo. Al momento ho molta paura di circolare e sto usando di piu la macchina, credo che non sia giusto però che dobbiamo essere noi cittadini ad adeguarci a questo caos e a queste persone allo sbando, sono molto triste per questo».