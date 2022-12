Domenica 18 Dicembre 2022, 08:59

Altra giornata difficile, ieri, per il trasporto pubblico romano, alle prese con le ormai consuete chiusure temporanee delle stazioni della metropolitana: ieri è toccato a quella di piazza della Repubblica, sulla linea A, in pieno centro storico e in uno dei punti nevralgici della mobilità romana. Tutto ciò mentre, dopo il maltempo dell'ultima settimana, nel weekend la Capitale fa i conti con un allarme smog. Il Campidoglio, con una determinazione dirigenziale emanata ieri, chiede ai romani di «limitare gli orari di accensione degli impianti termici e di ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici», nonché di effettuare spostamenti sostenibili in città: in bicicletta, ove possibile a piedi, preferendo i veicoli a basso impatto ambientale, dagli elettrici a quelli alimentati a metano, e utilizzando «in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing)». A causare l'allarme ambientale sono le previsioni dell'Arpa Lazio sulla qualità dell'aria che evidenziano «una situazione di criticità, con un rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici». Una situazione che porta a consigliare ai soggetti a rischio di evitare «di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti».

I CONTROLLI

La polizia locale ha quindi disposto un rafforzamento della presenza di vigili sulle strade, per favorire il deflusso del traffico ed evitare ingorghi. Sotto controllo saranno le arterie più trafficate della Città eterna, specialmente in questo periodo pre-natalizio: dal lungotevere a via Tiburtina, da viale Marconi a viale Libia, da corso Francia a via Tuscolana, da via Trionfale a viale Palmiro Togliatti, da via Appia Nuova a viale delle Medaglie d'Oro. I caschi bianchi rafforzano così un impegno già particolarmente gravoso in questi giorni di traffico congestionato per l'approssimarsi delle feste di fine anno.

I DISAGI

Problemi, come detto, per lo stop della stazione Repubblica, in un momento di particolare afflusso, che ha portato molti passeggeri a dover utilizzare la già affollata fermata della stazione Termini. La chiusura temporanea è stata dovuta a una verifica tecnica sulla linea, perché era scattato un alert di natura elettrica. Per precauzione l'Atac ha dovuto verificare l'efficienza dei cavi e la tensione che alimenta gli impianti. Disagi anche alla stazione successiva, quella di piazza Barberini, dove una delle rampe di entrata e uscita è stata chiusa agli utenti. Una situazione comune anche ad altre fermate della linea A - Ottaviano, Spagna, Vittorio Emanuele, Giulio Agricola e Re di Roma - mentre gli ascensori sono fuori servizio a Subaugusta, Cinecittà, Ponte Lungo, Furio Camillo, Re di Roma, Manzoni e Cornelia. Oggi, intanto, è la terza giornata di trasporti pubblici gratuiti (previsti dal piano della mobilità di Natale) per tutte le linee di superficie, le metropolitane e le ferrovie urbane Roma-Lido e piazzale Roma Nord-Viterbo (nella tratta urbana).