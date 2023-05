Taxi introvabili, caos a Roma Termini. «Attese superiori ai 30 minuti», l'ira sui social

Completamente inutile pensare di salire a bordo di un taxi, ieri, a Termini: fin dalla mattina e fino a tutta la tarda serata le auto bianche sono state assolutamente introvabili nel parcheggio della principale stazione d’Italia. File lunghissime, foto e video sui social, taxi non pervenuti.

La soluzione per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, è il raddoppio degli autisti.

In attesa, però, che il sistema taxi di Roma si organizzi per cui su ogni auto potranno lavorare due autisti con turni diversi, trovare un’auto bianca nella Capitale è sempre più vicino ad indovinare la sestina del Supernalotto.

Ieri, domenica, tutto il giorno la fila alla stazione Termini per trovare un taxi non è mai stata «inferiore a 30 minuti». E spesso anche superiore. Twitter è invaso letteralmente di foto e video di passeggeri infuriati: scesi dal treno, arrivano al parcheggio taxi e si trovano davanti il deserto di vetture e centinaia di persone in attesa.

In realtà, va evidenziato che siano giorni che sui social si moltiplicano le denunce di taxi introvabili a Termini e nel resto della città: solo a maggio, denunce si rintracciano dal 19 fino a ieri quando si è raggiunta la vetta del disservizio.