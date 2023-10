Roma, fino al 15 novembre si potrà visitare gratutiamente la mostra "Giacomo Matteotti- Ritratti per immagini" presso Palazzo San Macuto

È avvenuta il 17 ottobre presso il Palazzo San Macuto, in via del Seminario 76 a Roma, l’inaugurazione della mostra “Giacomo Matteotti-Ritratti per immagini” organizzata dalla Camera dei Deputati in collaborazione con il Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della morte del martire e antifascista Giacomo Matteotti. A presentarla il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, con la Direzione scientifica dei professori Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti. L’allestimento e il progetto grafico è stato curato dall’architetta Monica Mengoni e il professore Gianni Silei.

Il coordinamento scientifico e organizzativo è stato svolto dalla Dottoressa Rossella Pace. Fino al 15 novembre 2023 potrà essere visitata gratuitamente, poiché è stata pensata e allestita appositamente per ricordare l’operato umano e politico che ha donato Matteotti all’Italia. L’esposizione propone un’originale rilettura storica, raccontata per immagini documentate e inedite che restituiscono una drammatica nitidezza di un uomo premuroso verso la famiglia, colto, militante socialista, amministratore e anche deputato in Parlamento. Mediante il suo coraggio noi tutti possiamo continuare ad avere esempi di come si può lottare ancora per la democrazia e per la libertà.

Il materiale esposto è stato concesso dalla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” insieme a “Archivio Storico della Camera dei deputati”. Sulla locandina un bellissimo ritratto della pittrice Maria Vinca ci ricorda un momento di Matteotti seduto nel suo seggio parlamentare. Durante questi giorni il 25 novembre alle ore 11:00 si potrà partecipare ad una lezione matteottiana con gli Istituti vincitori dell’ultimo concorso nazionale “Matteotti per le scuole”.

In questa occasione verrà presentata l’edizione del centenario del concorso a cura della Direzione Generale per lo Studente del MIM e delle Fondazioni Matteotti e di Studi storici di Filippo Turati. Mentre il 10 novembre alle ore 17:00 ci sarà la presentazione del volume “Matteotti e il socialismo riformista" di Maurizio Degli Innocenti che dialogherà con Francesca Russo e Angelo Varni. La mostra continuerà a Napoli al Polo Museale, dal 22 novembre al 31 dicembre. Una belllissima iniziativa sarà i vari cicli di incontri nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado nelle province di Roma, di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. In modo da sensibilizzare i più giovani allo studio della memoria storica italiana.