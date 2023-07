Roma, vetri rotti e bottiglie in frantumi in piazza Vittorio Emanuele, l'ira dei residenti: «Situazione raccapricciante»

Ubriachi, vetri rotti e bottiglie accumulate preoccupano i residenti del Centro di Roma. Con l'arrivo del caldo, il problema dei rifiuti peggiora a vista d'occhio.

Un residente che abita nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele si lamenta: «Proprio la notte scorsa sono stato svegliato dalle grida di un uomo che parlava una lingua incomprensibile, ma dalla voce sembrava palesemente ubriaco. Poco dopo infatti ho sentito che mentre continuava a gridare sempre più forte si sentivano dei vetri che andavano in frantumi credo proprio che abbia spaccato diverse bottiglie a terra. Non è la prima volta che accade ma da quando fa più caldo sembra ancora peggio».

Ad essere aumentata, oltre alla temperatura, sarebbe anche la mole delle bottiglie in vetro. «Da quando fa più caldo, infatti, anche il secchio del vetro straripa e questo è un ulteriore problema».

Se i rifiuti accumulati sono causa di poco decoro e cattivo odore, il vetro potrebbe essere addirittura pericoloso proprio come ci tiene a raccontare un'altra residente. «L'altro giorno ho messo i sandali perchè fa molto caldo, camminando sotto gli archi di Vittorio Emanuele ad un certo punto ho sentito un vetro che mi ha danneggiato la scarpa, per fortuna non mi sono ferita ma sinceramente ormai c'è troppo degrado.

Effettivamente le bottiglie in vetro sono in aumento e ci sono sempre più ubriachi in zona che girano indisturbati».

Resterebbe poi il problema dei rifiuti accatastati per diversi giorni. «Questa mattina la situazione in Via Principe Amedeo era raccapricciante, una parte della via era letteralmente sommersa dai rifiuti. Non capisco perchè non risolvere questo problema che va avanti da tempo anzichè fare finta di niente. Noi se volessimo non possiamo fare la differenziata, inoltre dobbiamo stare attenti addirittura ad avvicinarci ai secchi e a dovere mettere i piedi infatti diversi clochard sono soliti fare i loro escrementi proprio lì vicino». I residenti qualche giorno fa hanno anche fatto una manifestazione proprio per farsi sentire.