Piste ciclabili a Roma, il Campidoglio ingrana la marcia per ripristinare 4 percorsi pericolosi

Come esplicita il sindaco Roberto Gualtieri il Campidoglio si sta impegnando per ripristinare le 4 piste ciclabili di Roma che hanno causato diversi incidenti e intralcio non solo per i mezzi pubblici ma anche per quelli di soccorso. Le piste ciclabili già da tempo segnalate dai residenti sono quattro: le prime sono situate a Nord Ovest della città e si estendono da via Gregorio VII al quartiere Aurelio a Cavalleggeri, e intrecciano il percorso della futura travia (Termini – Vaticano – Aurelio) ma anche via della Pineta Sacchetti sfiorando anche la via che costeggia il Policlinico Gemelli. Le altre due sono invece collocate a Sud Est e si sviluppano su via Tuscolana, precisamente dal Quadraro a Cinecittà fino ad arrivare su via Prenestina (tra il Pigneto e Centocelle).

Roberto Gualtieri ha spiegato durante un talk nell’ambito del Forum della Pa, che il tema delle piste ciclabili è complicato: “Andrebbero rifatte, soprattutto quelle ereditate, nel meritorio obiettivo di farne tante, non sono ottimali dal punto di vista delle allocazioni”.