Sabato 29 Luglio 2023, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:15

C'è molta magia ma anche linearità, l'eleganza delle forme, la suggestione delle favole. È così che Maria Grazia Chiuri, stilista di successo e direttrice creativa del gruppo Dior, ha pensato il Natale di Roma, quello che fra qualche mese riempirà Trinità dei Monti in un allestimento unico nel suo genere a cui l'amministrazione di Roma Capitale ha lavorato da mesi. L'accordo c'è e, differentemente dal passato, sarà l'unica grande installazione pianificata dal brand in Europa per il prossimo Natale.

Il progetto punta alla promozione di iniziative per il rilancio della città che non comportino alcun onere per l'amministrazione ma che, al contrario, agevolino forme di collaborazione fra pubblico e privato. Perché se Dior firmerà l'albero di Natale che sarà esposto sulla Scalinata occupandosi anche di alcune luminarie del Centro lo stesso progetto sarà trasferito in periferia ma - attenzione - qui non ci saranno riferimenti alla nota maison.

Tecnicamente Dior si farà carico del noleggio e dell'istallazione delle luminarie in un vero e proprio set di luci e colori in un'iniziativa di mecenatismo d'impresa senza alcun fine di comunicazione o commerciale. «Il coinvolgimento dei grandi marchi a Roma si sta rivelando una scelta vincente per il rilancio della città ma sta avendo anche un importante risvolto sociale sul quale puntiamo molto - commenta l'assessore ai Grandi eventi, al turismo, alla moda e allo sport del Campidoglio - In particolare Dior, che ringrazio, nel periodo di Natale, oltre ad abbellire il cuore della Capitale illuminerà più di sei chilometri di strade nelle nostre periferie, portando ovunque festa e bellezza».

I DETTAGLI

A Trinità dei Monti il progetto prevede un albero di Natale alto più di 12 metri, protetto da balaustre in vetro e collocato sulla prima apertura della Scalinata. A impreziosirli, farfalle dorate e diverse tipologie di foglie con alla base il logo "Christian Dior". A seguire, più avanti, ci sarà un carosello meccanico, musicato e illuminato di circa 6,4 metri che richiamerà, nello stile, l'allestimento dell'abete. E poi una cornice di siepi di bosso in vaso lavorate come opere d'arte, illuminate anch'esse e disposte sulle scale. L'intera installazione, che sarà ad alta efficienza energetica, rimarrà esposta dai primi giorni di dicembre fino al 6 gennaio 2024. A far fronte alle spese di consumo e ad ogni intervento di manutenzione sarà la maison di moda. Lontano dal Centro le altre illuminarie saranno accese a via della Collina Fleming, in via Mario Menghini, in via di Casalotti e poi ancora in via Merulana, via di Monserrato, via Tacito, Borgo Pio e via dei Castani per un percorso complessivo che supera i sei chilometri. «Questo progetto è un ulteriore esempio concreto del lavoro che stiamo facendo con i privati: attraendo capitali che arricchiscono la nostra città. Con il loro coinvolgimento Roma diventa più bella e attrattiva e recuperiamo diverse parti di territorio più distanti dal Centro senza gravare sulle tasche dei contribuenti - conclude l'assessore Onorato - i grandi marchi della moda sono tornati a investire nella nostra città, questo non avveniva da tempo ed è la prova che la decrescita felice è ormai alle spalle e che la Capitale è tornata competitiva nel mondo».