Settima “Giornata delle Catacombe”: da San Callisto a San Sebastiano, tutti i siti aperti gratuitamente

Saranno sette le catacombe aperte a Roma sabato 2 marzo, per la giornata delle Catacombe. Previste per tutte l'ingresso gratuito, anche se è necessario prenotarsi via web sui siti per poter accedere. Le catacombe aperte per l'occasione sono San Callisto, San Sebastiano, Domitilla, Priscilla, Sant’Agnese, Santi Marcellino e Pietro e San Pancrazio.

Per i partecipanti è previsto inoltre anche un voucher per due ingressi ridotti (valido per tutto il 2024) in uno dei siti aperti al pubblico. L'edizione di quest'anno (la settima) si inserisce nel percorso verso il Giubileo 2025: il tema è Dal ricordo alla preghiera.

Cosa sono le catacombe

Gallerie sotterranee, le catacombe nacquero tra il secondo e il terzo secolo e furono per secoli utilizzate come cimiteri. Il termine deriva dal greco “presso le cavità”. Scavate nel tufo e nella pozzolana, spesso si articolano in lunghe gallerie e cubicoli su vari piani. La grande presenza di tufo nell'Italia centrale, meridionale e nelle Isole fa sì che in queste regioni siano più frequenti.

E a Roma in particolare, dove furono usate soprattutto dai primi cristiani, i quali non praticavano l'incenerazione dei corpi (come da abitudine pagana). I cadaveri, avvolti in un lenzuolo, venivano sistemati nelle nicchie, che successivamente si chiudevano con il marmo o l'argilla. Sulla lastra si incideva il nome del defunto, accompagnato da un simbolo cristiano.

