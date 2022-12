Roma, albero pericolante su via Statilia angolo via Santa Croce in Gerusalemme

Un albero pericolante su via Statilia angolo via Santa Croce in Gerusalemme: è l’allarme dei residenti. «Sono ormai giorni, se cade potrebbe schiacciare qualcuno, chi passa lo guarda e si gira dall'altra parte ma è possibile» dicono i residenti. Ancora una volta sono Roma e i romani ad essere maltrattati, una zona centrale quale è quella del Parco di via Statilia a due passi da San Giovanni e Porta Maggiore, visitata da migliaia di cittadini, residenti, turisti per le Basiliche di San Giovanni e Santa Croce in Gerusalemme, i Sepolcri repubblicani risalenti al 100 a.C. e interrati a due passi, per non parlare dell’acquedotto Neroniano, insomma perchè un albero per giunta potato all’ennesima potenza (in pratica è rimasto solo il tronco, ndr) caduto sulla recinzione di ferro che circonda il parco non viene rimosso? E' un mistero. L’inferrriata che lo sostiene visibilmente piegata è stata compromessa dalla caduta e non si sa quanto ancora potrà reggere.

Un albero che potrebbe cadere sul marciapiede e chissà cosa potrà provocare è un pericolo per i passanti. Perché il servizio giardini del Comune non lo rimuove? è la domanda dei tanti in questi giorni. Questo è ancora una volta l’interrogativo dei residenti e soprattutto dei passanti che guardano l’albero sconsolati. «Lo vedo da almeno cinque giorni - dice un passante - hanno potato gli alberi e questo è il risultato ci passo spesso ma potrebbe essere lì anche da più tempo, certo che nessuno lo veda è strano, ma che nessuna prenda provvedimenti è assurdo, la Polizia municipale si limita a delimitare il perimetro con un nastro segnaletico e poi lascia le cose così. come tante altre cose potrebbero passare anche mesi, quanto costerà prendere un autogrù e portarlo via, la burocrazia di Roma è una cosa incredibile, in un piccolo paesino sarebbe stato già rimosso».