Roma, crolla un albero in via Cernaia: colpite auto in transito, paura ma nessun ferito

Paura a Roma. Un albero è crollato all'interno del giardino del Museo nazionale romano, intorno alle 9:45 di stamattina, e si è abbattuto su via Cernaia. L'arbusto, piuttosto grosso, ha colpito alcune automobili in transito nel quadrante del centro storico, a pochi passi dal ministero dell'Economia.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale che stanno regolando il traffico veicolare, parte della carreggiata di via Cernaia, infatti, è interdetta al passaggio. Sono in corso le operazioni di rimozione. Non risultano feriti.