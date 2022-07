Nubifragio a Roma, auto intrappolate in Prati. Code su Tangenziale Est per albero caduto sulla rampa Salaria

Paura nella notte a Roma per un violento nubifragio che si è abbattuto sulla città poco dopo l’1 di notte con pioggia torrenziale e forti raffiche di burrasca. Qualche ora prima era stata diffusa l’allerta gialla per maltempo dal Dipartimento della Protezione Civile che aveva emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla sera del 7 luglio 2022 e per le successive 18 ore.

La tempesta, durata poco più di un’ora, ha causato danni e disagi. Numerose le richieste di intervento arrivate ai telefoni dei Vigili del fuoco, impegnati per diverso tempo a fronteggiare varie situazioni di emergenza. Per i volontari della protezione civile capitolina e per i vigili del fuoco l'allerta meteo è scattata nella serata di ieri (durerà fino al tardo pomeriggio, ndr) e nella notte non sono mancate le richieste di intervento soprattutto per alberi e rami caduti e strade allagate.

LE SEGNALAZIONI

Sulla tangenziale est lunghe code tra Batteria Nomentana e la Galleria Giovanni XXIII a causa di un albero caduto che ostruisce l'accesso dalla rampa di via Salaria. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale.

Problemi anche nel centro della città. Alberi o rami caduti sono segnalati in via Piacenza, dove 2 auto sono rimaste danneggiate. E ancora, a Prati, in via Pompeo Magno una vettura è rimasta intrappolata tra due alberi caduti. Problemi per un albero caduto anche in viale Gorizia.

Alberi caduti anche in via di Lunghezza, in via Lunghezzina e su via Collatina, all'altezza di via Acqua Vergine. Quattro gli interventi richiesti in via di Salone dove le alberature finite in strada sono state diverse. Sempre nel VI municipio, in via Cassaro e via Savoca, dei garage sono finiti allagati e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Problemi sono segnalati anche su viale di Tor Bella Monaca, con diversi rami sulla carreggiata.