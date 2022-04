Paura a Prati, crolla un albero davanti un locale: «Tragedia sfiorata». Cienti salvati dal gazebo

Forte raffiche di vento e nel quartiere Prati, in via Paolo Emilio, crolla un albero sopra gli arredi esterni di un bar. L'allarme è scattato poco dopo le 16: illesi i clienti, salvi grazie al gazebo che ha attutito lo schianto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del Fuoco che ha provveduto a tagliare il tronco dell'esemplare caduto. Quindi a mettere in sicurezza lo spazio esterno. Spaventati, ma senza alcuna conseguenza, i clienti del locale che all'improvviso hanno avvertito lo schianto.

L'arredo esterno invece, che ha evitato il peggio, è andato completamente distrutto. Per le operazioni di messa in sicurezza, i pompieri hanno impiegato circa due ore. Nelle prossime ore verranno eseguiti anche accertamenti sul gazebo per quantificare l'entità dei danno e accertarne la stabilità. Sul posto, è stato necessario l'intervento anche della polizia Municipale di zona. I vigili hanno disposto la chiusura della strada per consentire ai vigili del Fuoco di procedere con i mezzi di soccorso. La strada è stata riaperta al termine dell'intervento. Non senza conseguenze sul traffico locale che per circa due ore ha registrato rallentamenti.

