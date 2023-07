Truffa a Centocelle, falegname riscuote i preventivi e poi scompare: quattro denunce

È scandalo nel quartiere di Centocelle. Un falegname si è rivelato un truffatore. Diversi i cittadini adescati che hanno presentato lamentele negli ultimi giorni, alcuni dei quali hanno sporto anche denuncia. È questo il caso di una donna, che dopo aver preso accordi privati con lui per montare una porta ad anta battente, è stata truffata. C., questa è l’iniziale del “falegname”, si sarebbe presentato a casa dell’acquirente per prendere le misure. Dopo aver riscosso un anticipo di 50€ per l’acquisto delle tavole di legno, l’uomo ha tagliato ogni conversazione con la cliente e non si è fatto più vedere.

Truffa del bancomat a Roma, con uno skimmer catturano i codici pin e clonano le carte di credito: così «spariscono» i soldi dal conto

Come funziona

La donna in questione non è la sola ad essere stata truffata da C.

La procedura messa in atto è la stessa, a cambiare sono solo le persone. L’altra vittima del “montaggio delle porte” è un ragazzo, da tre settimane ancora in attesa di una risposta da parte di C. Il “falegname” si sarebbe presentato dal cliente senza il materiale adeguato per lo svolgimento del proprio compito.

Le altre vittime