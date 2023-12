Roma, V municipio in festa con il Villaggio di Natale

Arriva dal 15 al 23 dicembre il suggestivo Villaggio di Natale del V municipio nel Parco Madre Teresa di Calcutta. L’evento sarà inaugurato dal Presidente Mauro Caliste il 15 alla presenza di monsignor Riccardo Lamba: «La scelta di questa location - le parole del presidente Mauro Caliste - mira a trasmettere un messaggio di vicinanza e impegno a una parte del territorio che necessità di incentivare le attività commerciali, ma anche di una attenta presenza delle Istituzioni. Questo Villaggio di Natale non solo porterà gioia e divertimento, ma contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale di questo quadrante. Stiamo continuando a investire sul territorio, promuovendo iniziative che uniscono la comunità e contribuiscono al benessere di tutti i suoi residenti, motivo per cui l’ingresso sarà gratuito per tutti». L'evento, che durerà fino al 23 dicembre, offrirà spettacoli e iniziative per bambini e famiglie. Da non perdere il presepe vivente e la serata del 17 con lo spettacolo di Greg & The Frigidaires.

Ecco alcuni appuntamenti: (per l’intero programma consultare la locandina sul sito del comune)

Venerdì 15 dicembre

ore 17.00 : Inaugurazione evento e illuminazione Albero in compagnia di Babbo Natale

ore 18.00 : Presepe Vivente e Coro della Parrocchia di San Felice

Sabato 16 dicembre:

ore 15.30/18: Tanti giochi per i bambini insieme agli Elfi e Babbo Natale

Domenica 17 dicembre:

ore 11.30 Bolle di sapone giganti e letterine natalizie con Babbo Natale

ore 18.00 Spettacolo musicale di Greg & The Frigidaires

Lunedì 18 dicembre:

ore 11.30 Il Natale degli Animali

ore 19.00 Letture per i bambini

Mercoledì 20 dicembre:

ore 11.00 Attività di giardinaggio

Giovedì 21 dicembre:

ore 16.30 Nocciolina show animazione Batman

ore 19.00 Serata musicale

Sabato 23 dicembre

ore 16.00 Giochi e animazione con Babbo Natale e Barbie con spara neve e bolle di sapone giganti