Pigneto, trova due rom in casa e viene aggredito e rapinato di 20mila euro. Il 50enne era in soggiorno quando ha sentito i rumori

Sono entrate in casa, senza che lui un cinquantenne romano, se ne accorgesse. E per un po’ hanno rovistato e cercato fino a trovare quello che volevano: denaro e gioielli. Poi il proprietario di un appartamento sulla Prenestina, in zona Pigneto, si è accorto che in casa, oltre a lui, c’era qualcun’altro e così, dal soggiorno dove si trovava ha spento la televisione e si è imbattuto nelle due giovani nomadi che erano riuscite a entrare. Una rapina in appartamento, avvenuta ieri poco prima delle 12. L’uomo ha iniziato a gridare ma è stato anche aggredito, picchiato e strattonato per i capelli. Le due nomadi, quando sono state scoperte hanno provato a fuggire e una delle due si è data alla fuga mentre la più anziana è stata fermata dagli altri condomini che, sentendo le urla, sono intervenuti chiamando la polizia. Sul posto in poco tempo sono arrivate le volanti ma la ragazza più giovane era riuscita a scappare portandosi via il bottino. Un “colpo” da oltre 20 mila euro, considerato il denaro che l’uomo teneva in casa e che era stato trovato oltre a diversi preziosi, fra cui alcuni gioielli di famiglia. «È assurdo che si verifichino delle rapine così, in pieno giorno», sentenziavano i vicini della vittima. Il colpo è stato messo a segno a pochi giorni di distanza da un’altra rapina avvenuta in zona San Basilio. Lì a colpire sabato scorso sempre nella tarda mattinata è stato un ventenne italiano tuttora ricercato che ha svaligiato l’appartamento di un anziano disabile minacciandolo di morte con un cacciavite. Al Pigneto, ieri, una delle due donne è stata arrestata in flagranza di reato, fatta salire sull’auto di servizio e condotta in commissariato. La polizia conta di poter risalire alla sua complice anche se le possibilità di trovarla sono difficile.

LE INDAGINI

Le verifiche condotte sulla donna più grande hanno mostrato come non sia residente nella Capitale ma in un paese del Nord Italia.

L’ipotesi investigativa, dunque, è che a Roma sia arrivata in “trasferta” per mettere a segno una o più rapine per poi ripartire. Le è stato sequestrato il cellulare, l’analisi dello stesso potrebbe portare a identificare l’altra donna ma per il momento è caccia aperta a lei e al bottino. La polizia ieri ha dovuto contenere la rabbia dei condomini che si sono trovati a intervenire mentre per il proprietario non è stato necessario l’intervento dei sanitari. L’uomo ha riportato solo lievi escoriazioni quello che più lo ha ferito, oltre al furto di denaro, è stato perdere oggetti a cui era molto legato. Al vaglio dei poliziotti anche le diverse videocamere della zona. Le due donne sono entrate in azione entrando prima nel condominio e riuscendo poi a forzare la porta d’ingresso dell’appartamento senza farsi sorprendere. Il proprietario non si è accorto di nulla: si è insospettito perché una delle due nell’aprire dei cassetti in camera da letto ha fatto rumore. Probabilmente sono arrivate a piedi e per questo saranno acquisite le immagini degli impianti di zona nella speranza di ricostruire almeno il percorso della fuga.