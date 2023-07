Clochard morto di caldo a Roma, prima vittima di Caronte nella capitale: "Sorriso" trovato senza vita a Villa Gordiani

La prima vittima di Caronte a Roma è un clochard di 55 anni. Lo hanno trovato morto sabato pomeriggio su una panchina del parco di Villa Gordiani. Era molto conosciuto in zona. Gli habitué della villa lo avevano soprannominato "Sorriso". Ad accorgersi della tragedia un uomo a passeggio.

Caldo record, primo morto a Roma

Erano le 18 circa e "Sorriso" era accasciato sulla panchina, inerme.

Subito è stato chiamato il 118, ma la corsa in ambulanza degli operatori sanitari è stata vana. Per lui non c'era ormai più nulla da fare. La zona è stata isolata dagli agenti di polizia del commissariato Prenestino. Secondo un primo esame esterno del medico legale, il senzatetto sarebbe morto stroncato da un malore molto probabilmente provocato dal grande caldo di questi giorni. Anche sabato pomeriggio le temperature a Roma hanno sfiorato i 40 gradi. Secondo gli esperti l'estate più calda dal '99 è stata quella del 2022.

Le temperature

Le temperature si stanno alzando di anno in anno provocando migliaia di morti. E' in Italia, Spagna e Germania che le ondate di calore connesse al cambiamento climatico hanno causato negli ultimi 25 anni il maggior numero di vittime. "Sorriso" aveva abitato per molti anni in un appartamento di via Anagni, non distante da Villa Gordiani.