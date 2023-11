Rubate divise e loghi dei volontari di protezione civile: rischio sciacalli e rapine agli anziani

Misterioso furto notturno nei locali dell'Avs Cosmos di Settebagni. Ingoti hanno svuotato i magazzini dell'Associazione dei volontari del soccorso ospitata presso l'istituto comprensivo Uruguay. Dopo avere danneggiato parti della scuola alla ricerca di qualcosa da trafugare senza successo, si sono introdotti nella sede portando via materiali, attrezzature, pettorine e divise comprensive dei loghi di riconoscimento. Un danno, stando a quanto riportano i volontari, di diverse migliaia di euro che rischia di mettere in ginocchio l'operato del gruppo sempre in prima linea in caso di catastrofi naturali. "Così - spiegano i volontari di protezione civile - non potremo operare nel pieno delle nostre possibilità". Il furto avviene poi in un momento in cui intere zone di Italia sono flagellate da eventi meteo estremi, come accaduto pochi giorni fa nelle province alluvionate di Firenze, Prato e Pistoia in Toscana. "Rubare la attrezzature di chi si occupa di soccorrere la popolazione in caso di necessità è incommentabile", fanno sapere dalla Cosmos.

Ma ciò che più proccupa ora è l'utilizzo che questi delinquenti possano fare del materiale rubato. Sul caso indaga la polizia di Stato. Il timore è che le divise e i loghi di riconoscimento dei volontari possano essere usati dai banditi per porre a termine truffe e rapine agli anziani, nonchè per introdursi sugli scenari dei disastri per azioni di sciacallaggio.