Fleming, inaugurata la palestra della scuola elementare Ferrante Aporti: era chiusa dal 2019 a causa del tetto pericolante

Taglio del nastro, oggi, alla scuola elementare Ferrante Aporti, nel quartiere Fleming dove, dopo quasi 4 anni inagibilità, è stata riconsegnata alla collettività la palestra, oggetto di un completo restyling. La struttura è stata inaugurata questa mattina alla presenza del presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, degli assessori alla Scuola, ai Lavori Pubblici e al Commercio della giunta municipale, rispettivamente Tatiana Marchisio, Luigina Chirizzi e Tommaso Martelli, della preside dell’Istituto comprensivo di via Nitti - di cui la Ferrante fa parte - Elisamarzia Vitaliano, del consigliere municipale Max Petrassi, di docenti, genitori e piccoli alunni, che si sono esibiti in una breve dimostrazione sportiva.

“Un cantiere complicato” come l’ha definito Torquati, “che ha dovuto fare i conti con la pandemia, - ha spiegato - con i vincoli della Soprintendenza per i Beni Culturali a cui l’edifico, storico, è sottoposto e con l’aumento dei prezzi dei materiali”.

Secondo quanto riportato dall’assessore Marchisio “gli interventi sono costati complessivamente 170mila euro”.

Chiusa nell'ottobre del 2019 a causa di un tetto pericolante che provocava perdite e allagamenti, la palestra di via Serra è stata completamente ristrutturata: dal tetto agli interni, con il conseguente rifacimento degli spogliatoi, dei bagni e delle aree di servizio adiacenti. Ad usufruirne non saranno solo i circa 350 alunni della primaria Ferrante Aporti ma anche i piccoli della materna e gli studenti del liceo De Sanctis che hanno sede nello stesso edificio. Ma non solo. “Da oggi – commenta la preside Vitaliano – questa palestra tornerà ad essere al servizio dell’intera comunità, perché siamo pronti a riaprire le porte anche alle attività pomeridiane del dopo scuola. Finalmente torniamo ad essere un punto di riferimento per il quartiere”.