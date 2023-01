Lunedì 9 Gennaio 2023, 12:10

Si chiama Q-Smart (Quartiere Smart) la nuova app che mette in rapido contatto cittadini e autorità locali al fine di migliorare i servizi e segnalare le inefficienze che riguardano il municipio.

Ideata dal consigliere e capogruppo di Italia Viva al XV municipio Massimiliano Petrassi è già disponibile anche se a febbraio sarà presentata ufficialmente, a piazza Monteleone di Spoleto, per illustrarne ai cittadini il funzionamento.

L’applicazione, gratuita per iOS e Android, ha l’obiettivo aggiornare su tutte le iniziative e le news del XV municipio con la possibilità anche di segnalare in un’apposita sezione (con invio di foto e richieste di intervento), alberi pericolanti, buche, mancanza di segnaletica, semafori guasti, posti disabili occupati, caos rifiuti e molto altro.

Con un veloce tap si potranno anche avere a disposizione numeri utili, orari di uffici comunali e centri di raccolta Ama, indirizzi di aree verdi e ludiche.

Particolarmente utile l’avviso in diretta di sospetti furti, funzionalità che sul gruppo WhatsApp Forzaquartiere ha già permesso di sventarne uno al Fleming lo scorso 29 dicembre.

“Voglio ancora ringraziare la persona che ha consentito l'arresto di due ladri in quanto durante il tentativo di effrazione mi ha contattato tempestivamente con la descrizione precisa dei due malviventi. Dopo aver avvisato il 112 in pochi secondi le volanti della Polizia di Stato (questura di Ponte Milvio e Reparto Prevenzione Crimini Lazio di Settebagni), all’altezza di Corso Francia, hanno intercettato i due banditi”, ha spiegato Petrassi. I due sono stati già processati per direttissima.

“Sensibilizzare i cittadini affinché denuncino sempre qualsiasi tipo di problematica è molto importante, anche per una mera questione di statistica e censimento. Motivo poi per cui è nata l’app di cui si può sapere di più su www.qsmart.it”, ha aggiunto il consigliere in commissione Vigilanza Urbana – Arredo Urbano – Ambiente – Sicurezza – Aree Verdi e in commissione Bilancio – Mobilità – Progettazione e Fondi Europei.