Roma, la sindaca Raggi: «Entro l'anno pronto il corridoio Eur-Tor Pagnotta»

Il corridoio della mobilità Eur Laurentina -Tor Pagnotta «entro quest'anno, sarà finalmente a disposizione dei cittadini». Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Voglio darvi un aggiornamento sullo stato dei lavori del corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta, al IX Municipio. Questa volta siamo stati al cantiere per seguire da vicino le operazioni: qui, entro l'anno, circoleranno i 45 filobus che abbiamo recuperato e rimesso su strada. Un altro cantiere bloccato che abbiamo fatto ripartire», scrive su Facebook. «È stata ultimata la prima parte dei lavori sulla rampa di accesso al Gra, un ponte a metà, un'opera che era rimasta incompiuta e che i cittadini di quella zona conoscono benissimo. Entro settembre quest'infrastruttura sarà completata», spiega.

«Ricordo che il Corridoio è un'infrastruttura strategica, che porterà benefici in termini di viabilità nel quadrante sud della città e servirà al collegamento fra la rete metropolitana e le aree più periferiche. Rilanciare il trasporto pubblico vuol dire anche realizzare una rete capillare di infrastrutture per la città. Questo significa più tram, metro e anche corsie riservate e protette per filobus e autobus. Per questo motivo oltre a una puntuale programmazione, stiamo portando avanti il monitoraggio dei cantieri, assicurando la nostra presenza sul territorio. Il Corridoio è un'altra opera che i cittadini aspettavano da tempo e che, entro quest'anno, sarà finalmente a disposizione dei cittadini», conclude.

Lunedì 2 Luglio 2018



