Roma, allarme incendi. Il piano del Campidoglio: «Abbattere gli alberi»

di Lorenzo De Cicco

La minaccia degli incendi è alle porte? Vai con l'accetta per tagliare alberi e arbusti. E pazienza se a diradarsi sono i grandi polmoni verdi di Roma. La ricetta del Campidoglio grillino è chiara: abbattere le piante, «in via preventiva», per evitare che facciano da miccia ai roghi del futuro. Che è un po' come cancellare le patenti per ridurre il traffico o svuotare casa per scoraggiare i ladri. Tant'è. La strategia, chiamiamola così, è stata messa nero su bianco in una serie...