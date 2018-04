Sabato di primarie, domani, nel III e VIII municipio, feudi decaduti del M5S. Dalle urne uscirà il candidato del centrosinistra per le elezioni del 10 giugno. Nell'VIII municipio, Garbatella, caduto lo scorso anno dopo le dimissioni dell'ormai ex minisindaco Paolo Pace passato poi a Fratelli d'Italia, si sfideranno Enzo Foschi - candidato del Pd con una lunga storia nel partito romano e molto vicino a Nicola Zingaretti - e, più a sinistra, Amedeo Ciaccheri, con la campagna Super8.



Al III municipio, caduto dopo la sfiducia in Aula alla ex presidente M5S Roberta Capoccioni che si ripresenterà, la competizione per scegliere chi correrà per la carica di minisindaco sarà a tre.



C'è Paola Ilari, candidata ufficiale del Partito Democratico; c'è Giovanni Caudo, ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, supportato da forze trasversali nel centrosinistra e anche da parte dei dem; e, infine, anche Antonio Comito come espressione dei Verdi. Qui il Pd è spaccato: Ilari è espressione dei Giovani Turchi di Matteo Orfini, su Caudo c'è l'area di Zingaretti più movimenti civici fuoriusciti dal Pd.



Domani si voterà, muniti di tessera elettorale, documento di identità e 1 euro di contributo, nei gazebo dalle 7 alle 22 nelle sedi e gazebo allestiti per l'occasioni: 11 punti nell'VIII municipio e 18 nel III. I partecipanti sperano in un'alta partecipazione di popolo ma desta qualche preoccupazione per la reale affluenza il 'ponte lungò fino al 1 maggio.

Venerdì 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA