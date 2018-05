Aborto, manifesti choc a Roma: il Campidoglio valuta la rimozione

Si muove ilsul caso dei manifesti choc contro l'aborto comparsi a. Il Dipartimento Sviluppo Economico del Comune ha inviato richiesta ai vigili urbani di individuare la localizzazione dei manifesti affissi da Citizen Go che riportano lo slogan «L'Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo».LEGGI ANCHE: Aborti, in Italia sono sempre meno. Ma a Roma manifesto choc Obiettivo è avere un report da parte della polizia locale che servirà anche ad accertare la regolarità di tutte le affissioni. In base dossier dei vigili urbani il Campidoglio che ha già condannato ieri il contenuto dei manifesti «valuterà se è percorribile la strada della rimozione», spiega il presidente della Commissione Commercio Andrea Coia.