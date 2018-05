Giro flop per le buche, mozione di sfiducia contro l'assessore Gatta

di Lorenzo De Cicco

Dopo il fiasco del Giro d'Italia fermato per le buche, arriva in Assemblea capitolina una mozione di sfiducia contro l'assessore ai Lavori pubblici di Roma, Margherita Gatta. A presentarla è il Pd, che spera di compattare le opposizioni (anche Forza Italia si è detta favorevole alle dimissioni) e di sfruttare l'onda del malcontento che in parte ha fatto breccia anche nella pattuglia dei consiglieri grillini. Va detto che la sindaca Virginia Raggi ieri ha incontrato Gatta e le ha confermato piena fiducia: nessun rimpasto in vista, anche se sul flop dei lavori per il Giro è stata avviata un'inchiesta interna in Campidoglio.



La mozione che sbarca in Aula Giulio Cesare chiede alla «alla sindaca Raggi di valutare la revoca delle deleghe assessorili assegnate all'assessore Margherita Gatta». «Il Giro avrebbe dovuto essere una vetrina mondiale offerta a Roma, invece si è tramutata in un triste fallimento: i ciclisti si sono resi conto subito del degrado e della pericolosità delle strade», ha detto il capogruppo dem, Giulio Pelonzi.



Secondo l'assessore Gatta invece le buche «stanno diminuendo». La responsabile della Manutenzione ha detto a Radio Roma Capitale che «stiamo aggredendo su molti aspetti questo tema, ma rientrare nella normalità su Roma, una grandissima città con una enorme rete stradale, non è un'opera che si conclude in un anno». Per il futuro, ha aggiunto Gatta, «sto cercando una modalità per preservare per maggior tempo le strade, il prossimo inverno si potrebbe ripresentare l'apertura di buche». Il Campidoglio, dice l'assessore, è a caccia di «un nuovo materiale che dovrebbe riuscire a rivestire le strade ammalorate ma non ancora in pessime condizioni. per renderle resistenti agli agenti atmosferici per almeno un altro anno o due e non riavere i problemi di buche».

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA