Roma-Giardinetti fino a Tor Vergata, la Raggi: «Tavolo con la Regione per la proprietà della ferrovia»

In treno fino a Tor Vergata. La sindaca Virginia Raggi posta l'annuncio su Facebook: «Recuperare la ferrovia e creare un progetto più grande che da Termini passi per la stazione Giardinetti e arrivi fino alla periferia est della Capitale, nel quartiere di Tor Vergata. Un nuovo collegamento per i cittadini. È per questo che abbiamo aperto un tavolo di coordinamento con la Regione per cedere la proprietà della ferrovia a Roma Capitale».



«L'assessore alla città in Movimento Linda Meleo - aggiunge la Raggi - ha portato sul tavolo della Regione Lazio il nostro progetto per il recupero e il potenziamento della linea fino a Tor Vergata. Nuovi collegamenti per chi deve raggiungere il Policlinico, l'università e le aree commerciali. Una rivoluzione per il territorio che arriverà a servire 55mila persone al giorno. Ora andiamo avanti con il percorso intrapreso

.



Il

rossimo passo - prosegue la sindaca - sarà seguire l'iter da vicino per ottenere nel più breve tempo possibile il passaggio di proprietà e i finanziamenti necessari per la riqualificazione e il prolungamento del tracciato. Anche così promuoviamo una strategia unica e condivisa per dotare Roma di nuove infrastrutture e garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e capillare».