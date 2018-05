Campidoglio, dipendente dichiarava falsi straordinari: condannato a 8 mesi

di Marco Carta

Stakanovista e con il dono dell'ubiquità, un fantasma infaticabile fra i palazzi comunali. La mattina entrava in servizio a Tor Bella Monaca. La sera staccava a Cinecittà. Anche se la sua scrivania rimaneva ben salda tutto il giorno a Largo Loria, all'Eur. Sarebbe durato almeno un anno e mezzo lo stratagemma adottato da A. D. G., dipendente capitolino di 57 anni, per scroccare qualche ora in più al Comune di Roma. Minuti preziosi e guadagni aggiuntivi per migliaia di euro, che dopo il licenziamento, sono costati...