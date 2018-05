Roma, «Bonus a chi ospita un rom»: la nuova idea del Campidoglio

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Contributi alle famiglie romane disponibili ad ospitare persone rom sgomberate dal camping River, ma anche da altri insediamenti. Questo provvedimento è stato messo nero su bianco nella delibera di giunta che si occupa della ricollocazione dei rom ancora presenti nel campo nomadi in via Tenuta Piccirilli, vicino alla Tiberina, nel XV Municipio. In realtà, però, se la sperimentazione di questo strumento dovesse dare risultati positivi, secondo la giunta si potrà estendere il contributo a chi ospita i rom anche ad...