Roma, nelle scuole del Trionfale esposte le bandiere della Pace: l'iniziativa dei bambini

L'ICprotagonista di un bellissimo evento, un inno alla Pace ed alla Memoria. I bambini e le bambine dell'Istituto hanno esposto in ogni plesso la bandiera della Pace recitando il loro personale pensiero. L'evento è partito da via Trionfale, presso laNazario Sauro dove è stata esposta la prima bandiera; è proseguito nel plesso di via Assarotti e si è concluso in via Taverna dove docenti, bambini/e, ragazzi/e si sono esibiti in un concerto al ritmo di tastiere, chitarre, batterie, flauti e maracas. Nel plesso di via Assarotti, oltre all'esposizione della bandiera, è stata inaugurata la nuova biblioteca scolastica dedicata alla maestra Francesca Tombolini, scomparsa prematuramente, che ha lasciato una importante e preziosa eredità di affetti e valori nell'Istituto. Una maestra che si è dedicata con passione avendo a cuore la formazione integrale degli alunni a lei affidati. Molto sensibile al tema della interculturalità e dell'accoglienza, aveva un occhio attento alle potenzialità di ciascuno riuscendo a trarre fuori il meglio della loro personalità, non tralasciava niente e nessuno, specialmente i più fragili. Emozionanti i ricordi delle colleghe e le lacrime dei familiari e degli ex alunni. La biblioteca è stata interamente arredata e decorata dai bambini e dalle bambine che hanno anche realizzato un video per raccontare questa esperienza ed il lavoro svolto.