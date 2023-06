Roma, la Pineta Sacchetti diventa inclusiva e sostenibile con il Festival IN. Un fine settimana da non perdere

ll Festival “IN” che ha aperto i battenti alla Casa del parco delle Pineta Sacchetti ribalta il concetto di IN che vorrebbe dire esclusivo e diventa una due giorni inclusiva per tutti e non per pochi. INclusione, INnovazione, INtegrazione, INtercultura: «Vogliamo che la cultura sia un luogo per tutti e tutte, capace di produrre un reale cambiamento sociale. Credo che il vero scopo dell’arte e della cultura sia questo» sono le parole della direttrice artistica del Festival Giulia Morello. Ma non solo talk una due giorni fatta di fumetti, musica, cultura, solidarietà e comiche donne. E ancora scorrendo il programma si alterneranno dentro la Pineta una "mostra" con le illustrazioni “di integrazione” di Elisa Pacitti, la musica di Adriano Bono con Schegge Impazzite di Reggae Circus, oltre ad essere in primo piano l’impegno con i migranti di Italia Hello Onlus, e portare divertimento con le risate di C’è Figa – la stand-up comedy tutta al femminile, i sound con le percussioni de La Caracca. E poi altro ancora con l’artigianato sociale e laboratori per bambini.

Sarà tutto questo il Festival IN in via della Pineta Sacchetti 78 dove per l’occasione sarà allestito un villaggio sostenibile dedicato al mondo del terzo settore e dell’artigianato sociale.

PROGRAMMA Festival IN

SABATO 17 GIUGNO

mostra “STORIE CHE CAMBIANO IL MONDO” di Elisa Pacitti

Ore 18.00 Diversyted con: Paola di Nicola Travaglini, Consigliera della Corte di Cassazione e scrittrice, Assia Fiorillo, cantautrice, Emilia Martinelli e Tiziana Scrocca, formatrici teatrali, David Mastinu, sceneggiatore e regista

Ore 19.00 intervento musicale ADRIANO BONO con Schegge Impazzite di Reggae Circus

DOMENICA 18 GIUGNO

mostra “STORIE CHE CAMBIANO IL MONDO” di Elisa Pacitti

Ore 17.00 Laboratori per bambini a cura del Cies Onlus

Ore 18.00 intervento musicale CARACCA – TAMBURI ITINERANTI

Ore 19. 00 C’ È FIGA – Stand Up Comedy al femminile