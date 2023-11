Daniele, il ragazzino di Primavalle fan delle Volanti diventa poliziotto per un giorno

Daniele è un ragazzino di Primavalle. E' grande un fan della Polizia di Stato. Spesso guarda entrare e uscire le volanti in servizio dal cancello del commissariato vicino alla sua abitazione nel quartiere Romano.

Ai poliziotti questo suo far capolino non è sfuggito e qualche giorno fa hanno realizzato il suo sogno di diventare poliziotto per un giorno. Gli hanno organizzato una sorpresa regalandogli una giornata ricca di emozioni. Per Daniele, prima dei saluti, immancabile la foto ricordo sulla Volante e con i suoi amici poliziotti.