Roma, a Torrevecchia partono i lavori per il centro anziani in via Montebruno. Gualtieri: «Una gioia»

Un’opera finanziata 14 anni fa’ vede finalmente la luce. In via Montebruno, zona Torrevecchia, la Giunta del municipio XIV insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno dato il via definitivo all’inizio dei lavori per la realizzazione di un centro anziani polivalente. Situato accanto alla Parrocchia di San Cipriano sorgerà un vero e proprio complesso a valenza sociale con la futura possibilità di attività culturali, ricreative e sportive. Il Sindaco ha commentato così l’avvio del progetto finanziato nel lontano 2009: «È una gioia per me vedere la realizzazione di questo piccolo miracolo. Questa iniziativa incarna sotto tutti i punti di vista il tipo di città che vogliamo costruire».

«Il nodo cruciale da sciogliere», spiega poi l’Assessore della Giunta, Giuseppe Strazzera, «è stato un problema di tipo urbanistico che teneva il tutto fermo da oltre un decennio. Adesso, grazie alla collaborazione del dipartimento PAO, siamo riusciti ad ottenere la conformità della struttura».

La superficie utile e a disposizione del progetto è di circa 240 mq, sul quale si costruiranno tre edifici. La sistemazione esterna comprenderà uno spazio attrezzato e coperto di 140 mq, dotato all’interno di un bar e di alcune aule finalizzate a future conferenze o utilizzabili come aule studio per i giovani. Le strutture, progettate e pensate interamente con tecnologia NZEB (edifici ad energia quasi a zero), saranno tutte collegate da percorsi pedonali realizzati con pavimentazione da esterno permeabile. Prevista poi, anche la sistemazione del verde nella restante area del lotto: lo scopo sarà quello di poter svolgere attività all’aperto, creare aree per bambini ed ampliare la zona parcheggi. «Sarà un centro aperto a tutti. Ma nello specifico agli anziani che vivono il territorio. Tutto questo è stato possibile grazie ad un grande lavoro di squadra, partendo dai cittadini fino ad arrivare all’amministrazione capitolina» ha commentato così il presidente del XIV Municipio, Marco Della Porta. I tempi previsti per la conclusione totale degli interventi sono tra i 18-24 mesi.