Serpente all’entrata di una casa a Roma: un gatto “sfida” il rettile (che fugge e si nasconde dentro al cancello)

Voleva a tutti i costi proteggere il suo territorio e cacciare via, una volta per tutte, quella strana presenza strisciante che desiderava - con ogni probabilità - invadere la sua abitazione: il "duello" tra un gatto e un (cucciolo) di serpente biacco è andato in scena, qualche giorno fa, davanti all’entrata di una villetta in via Pier Andrea Fontebasso, nel quartiere La Massimina - Casal Lumbroso. Coraggio da vendere per il fedele amico a quattro zampe: il felino, senza alcun timore, ha sferrato per primo l’attacco e sicuramente qualche zampata. Lui, il biacco, non velenoso, di piccole dimensioni e molto timido, avrà tentato di difendersi, ma vista l’aggressività dell’indomabile nemico ha pensato bene di fuggire via.

E’ la trama di una insolita, ma simpatica “sfida” a cui ha assistito Massimo, il proprietario di casa. «Ho dovuto bloccare - con le mie gambe - il gatto ( della mia vicina)», racconta al Messaggero. «Il serpente era piccolo ed un pò stordito, ma non l’ho toccato e si è andato a rifugiare dentro lo zoccolo del cancello».

L’uomo è quindi intervenuto per mettere fine alla “faida”, e allontanare definitivamente il serpente dalle grinfie del felino, salvandogli così la vita. Uno scenario che riporta alla memoria un altro episodio accaduto nei mesi scorsi a Cerveteri: un jack russell aveva inseguito ( e morso) un biacco che si era intrufolato nel giardino di un'altra abitazione. Il rettile si era nascosto all'interno di un vaso e grazie all'intervento dei volontari delle Guardie Ecozoofile è stato liberato in un'area verde. Lontano da ogni minaccia.