Roma, arrestato 23enne che spacciava dal balcone di casa al Laurentino

I poliziotti del Distretto IX del quartiere Laurentino 38 dopo numerose ricerche e appostamenti, sono riusciti a scoprire l’attività illecita di spaccio di droga gestita da un ragazzo romano di 23 anni. Secondo le ricostruzioni fatte dagli agenti, il giovane aveva organizzato un giro di spaccio dal balcone di casa, nascondendo le dosi nel cornicione e facendo partire il traffico di droga da li. Lo hanno colto sul posto mentre faceva lo scambio di soldi per vendere la droga. Gli acquirenti hanno trovato nascosti nel cornicione quasi 50 involucri di cocaina pronte per essere vendute. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati un altro bilancino, e materiale per il confezionamento e 215 euro in contanti. A confermare l'attività di spaccio anche i messaggi estrapolati dal cellulare provenienti da persone che si accordavano con lui per la consegna della droga e il prezzo. Il 23enne è stato quindi arrestato e il gip ne ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.