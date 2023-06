Sabato 24 Giugno 2023, 06:45

Preso il molestatore del 64. Questa volta i carabinieri lo hanno sorpreso mentre dava fastidio all'ennesima passeggera, una donna italiana di quarant'anni. L'uomo, 70enne, anche lui italiano, è stato arrestato per violenza sessuale.

I militari della stazione di Roma San Pietro erano da qualche tempo sulle sue tracce, così come su quelle di alcuni borseggiatori, habitué della linea, tra le più frequentate nella Capitale da turisti e pendolari, stracolma negli orari di punta.

L'altro giorno, l'anziano - recidivo, con precedenti specifici - ha iniziato a molestato la 40enne a bordo dell'autobus mentre viaggiava all'altezza di largo di Porta Cavalleggeri, approfittando proprio della calca che si era creata. La donna, visibilmente spaventata e choccata, è scesa dal bus mentre i militari in borghese si sono avvicinati all'uomo fermandolo, facendo scendere anche lui.Mentre lo portavano in caserma, la quarantenne ha formalizzato la denuncia. «Ero salita da poco ed ero in piedi tra la gente perché non c'era un posto libero per sedersi - ha raccontato - quando all'improvviso quell'uomo mi si è avvicinato sempre di più fino a stringermi e ad allungare le mani. Lì per lì quasi non me ne rendevo conto per quanto eravamo tutti stretti. È stato disgustoso, orribile. Chissà quante volte lo avrà fatto magari anche in danno a delle ragazzine».La scena non è passata inosservata anche a diversi turisti, di solito bersaglio di ladri pronti ad arraffare con destrezza portafogli, orologi e smartphone di valore. Motivo per cui quotidianamente i carabinieri organizzano a bordo dei bus dei controlli rigorosamente in borghese.E purtroppo il 70enne non è l'unico a prendere quel bus per aggredire le donne, giovani e meno. Tempo fa venne arrestato, sempre dai carabinieri, un 50enne originario di Allumiere, ma residente a Tolfa, che era solito arrivare a Roma e salire sul bus: in quell'occasione stava importunando due turiste norvegesi di 24 e 26 anni. E, anche per lui, non era la prima volta. A settembre anche una turista inglese di appena sedici anni, in vacanza con alcuni parenti, denunciò per le molestie subite e fece arrestare un somalo di 26 anni.