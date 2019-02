IL PRECEDENTE

RIETI - Il vento di queste ore spazza, ovviamente, anche la pista dell’aeroporto Ciuffelli di Rieti. E non fa sconti neanche all’interno della piccola infrastruttura reatina, dove le raffiche d’aria sono riuscite a rovesciare persino uno dei carrelli per il ricovero degli alianti, parcheggiato fuori dalla pista a ridosso del campeggio riservato ai piloti, oltre a frantumare uno dei vetri della porta d’ingresso degli uffici riservati alla direzione gara.Così, spinto dal vento, il rimorchio si è ribaltato di fianco, danneggiandosi e urtando il secondo traino presente lì vicino. Un incidente favorito dal peso non eccessivo del rimorchio in quel momento, perché privo dell’aliante al suo interno.A fare le spese del vento è stata anche la porta d’ingresso principale della direzione gara dove, ogni estate, si insedia il quartier generale del direttore a capo delle competizioni di volo a vela reatine. Le raffiche sono infatti riuscite a spalancare la porta e a buttare giù, mandandolo in frantumi, anche uno dei vetri dell'infisso.Scene simili, al Ciuffelli, si ricordano la scorsa estate quando durante la Coppa del Mediterraneo di scena ad agosto, un aliante biposto di due piloti in gara, sospinto dalla forza dell'aria, dopo una corsa di 40 metri andò a sbattere contro uno dei carrelli parcheggiati accanto agli alianti, finendo danneggiato nelle sue sezioni più sensibili per il volo e compromettendo così il prosieguo del duo di volovelisti alla Cim, probabilmente destinati alla vittoria.Mentre ci fu chi, sotto la pioggia, si sedette letteralmente sulla coda dell'aliante per paura che avvenisse un decollo senza pilota, a nulla valsero invece i lacci piantati in terra per fissare l'Arcus M che, parcheggiato insieme a tutti gli altri, si staccò dagli appigli al suolo, sbattendo su un carrello lì vicino.