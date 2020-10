Rieti, Cantalice: rinviata l'U17, scivola in casa l'U16. Ora lo stop: «Giusto fermarsi»

RIETI - Nel weekend da poco terminato si è giocata la prima giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) , ora sospesi dal nuovo Dpcm anti-Covid che impone lo stop di tutte le attività dilettantistiche regionali fino al 24 novembre. Nella categoria Under 17 rinviata la sfida tra Real Monterotondo Scalo e Cantalice, che è invece sceso in campo con l'Under 16 nel match casalingo contro il Futbolclub.



Under 16: Cantalice - Futbolclub 1-2

Nonostante il gol di Caiazza, Cantalice cade all'ultimo secondo contro i romani del Futbolclub. Buona prova comunque della squadra reatina, come conferma anche il suo tecnico Renato De Dominicis: «Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, dato che ciascuno di loro, in un periodo molto complesso, ha dato il massimo per provare a concludere la gara nel miglior modo possibile. Negli ultimi secondi siamo stati sfortunati, ma il calcio è così e bisogna accettare il verdetto del campo. Ora giustamente ci fermiamo, anche perché, in presenza di questa emergenza, diversi giocatori sono indisponibili e non è facile organizzare gli allenamenti. La salute viene prima di tutto il resto».

