Ufficiale: Alessandro Boccolini allenerà il Rieti, ecco tutto lo staff tecnico, domani il via alla stagione

Domenica 25 Luglio 2021, 14:35

RIETI - Alessandro Boccolini è ufficialmente il nuovo allenatore del Rieti e da domattina, 26 luglio, coordinerà il primo giorno di test atletici che si svolgeranno allo Scopigno. La società, con una nota, ha diramato anche la composizione dell'intero staff tecnico: Leonardo Mencio il vice di Boccolini, Nicola Pennazzi il preparatore atletico e Matteo Bonavolontà il preparatore dei portieri.

La nota del club

«La società FC Rieti è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Alessandro Boccolini che, dopo i positivi trascorsi sulla panchina della Viterbese Primavera, si appresta a vivere la prima esperienza in Serie D. Mister Boccolini sarà affiancato dal vice-allenatore Leonardo Mencio, dal preparatore atletico Nicola Pennazzi e dal preparatore dei portieri Matteo Bonavolontà. Al nuovo staff tecnico amarantoceleste tutta la società porge il benvenuto all’interno del club e formula un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico».