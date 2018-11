Sviene all'uscita da scuola, 14enne in rianimazione a Roma. «Probabile arresto cardiaco»

Ultimo aggiornamento: 18:29

RIETI - Una ragazza di 14 anni della provincia di Roma - risiede a Civitella San Paolo - e che frequenta la prima sezione B del liceo Classico Rocci di Passo Corese si è sentita male dopo l'uscita dalla scuola ed è svenuta a terra.La ragazza - erano le 14 e 10 - ha perso i sensi tra viale della Gioventù e via Falcone, poco dopo il cimitero. Era insieme ad un'amica e si stava recando a prendere il bus per tornare a casa. Altri studenti e dei passanti, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno subito allertato il 118 e un'ambulanza si è portata sul posto - non lontano dalla fermata dei bus - e dopo circa un'ora il medico del 118 è riuscito a rianimarla.Le condizioni generali della giovane studentessa hanno però consigliato l'intervento di una eliambulanza che ha poi trasportato la giovane al Gemelli di Roma. La ragazza si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale della Capitale. A causare lo svenimento della ragazza pare sia stato un improvviso arresto cardiaco.