COMMENTI, III GIORNATA, GIRONE C

Atletico Torano-Cittareale 2-4

Di Francesco, D. Carducci (A), 2 Miguel, 2 Tolli (C)

Roberto Cattivera (dirigente Atletico Torano)

Giovanni Masci (allenatore Cittareale)

Borgo Quinzio-Quintilianum 3-0

2 Mariani, Micarelli

Tamara Fioravanti (presidentessa Borgo Quinzio)

Giuseppe Panitti (presidente Contigliano)

Selci-Atletico Sabina 2-3

Migliorelli, L. Carosi (S), Trippetta, Vergini, Armagno (A)

Tiziano Fioravanti (direttore sportvio Selci)

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina)

4Strade del Sacro Cuore-Atletico Cantalice 4-1

3 Liberali, Festuccia (4S), Ben (A)

Massimiliano Manganaro (allenatore 4Strade del Sacro Cuore)

Alessandro Petrangeli (allenatore Atletico Cantalice)

Monte San Giovanni-Equicola 2-2

Proni, Felicioni (M), 2 Di Francesco (E)

Umberto Sestili (allenatore Monte San Giovanni)

Enrico Di Bartolomeo (dirigente Equicola)

Velinia-Rufinese 3-1

Grassi, Bakai, autogol (V), Vieriu (R)

Lorenzo Guerrieri (dirigente Velinia)

Antonello Natali (presidente Rufinese)

Poggio San Lorenzo-Castelnuovo di Farfa 1-4

Savoia (P), 2 Troiani, Ricci, Carconi (C)

Marco Imperatori (allenatore Castelnuovo di Farfa)

Santa Susanna-Piazza Tevere 2-1

Santoprete, Cattorini (S) Fenici (P)

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna)

Cristian Scossa (presidente Piazza Tevere)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IV GIORNATA

RIETI - In Seconda categoria Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa restano a punteggio pieno, pareggio esterno dell’Equicola. Non mollano Borgo Quinzio e Cittareale, vittorie casalinghe per 4Strade del Sacro Cuore, Velinia e Santa Susanna.: «Partita equilibrata per circa 30 minuti siamo andati in vantaggio poi abbiamo preso due gol su palle inattive e siamo andati in black out. Sconfitta meritata, dobbiamo crescere a livello di testa».: «Abbiamo giocato una bella partita, vittoria meritata su un campo difficile. Fa piacere dare continuità ai risultati».: «Bella partita, abbiamo iniziato con grinta. Dopo tre minuti siamo andati in vantaggio e forse ci siamo un po’ rilassati ma i ragazzi poi sono stati davvero bravi fino alla fine. Occasioni da una parte e dall’altra ma la vittoria finale è meritata».: «Abbiamo regalato almeno un paio di gol, dopo qualche minuto eravamo già sotto ed a quel punto diventa difficile. Purtroppo commettiamo troppi errori».: «Complimenti ai miei ragazzi per la reazione da squadra e aver raggiunto il pareggio nei minuti finali dopo essere andati sotto per 2-0. Episodio dubbio sul rigore ma nel calcio ci sta, complimenti ai nostri avversari squadra esperta e ben messa in campo».: «Vittoria sofferta e meritata ma complimenti anche ai nostri avversari. Dopo un primo tempo di alto livello ci siamo portati avanti per 2-0, nel secondo tempo invece subiamo il ritorno del Selci fino al 2-2 subito nei minuti finali. Ma la voglia di non mollare ci ha fatto guadagnare il rigore decisivo che Armagno al 93’ ha trasformato con la sua grande freddezza poi è stata festa».: «C’è stata la reazione che tutti ci apsettavamo, primo tempo dominato giocando davvero bene. Abbiamo cambiato modulo e siamo stati molto più sicuri, siamo sulla strada giusta ma c’è ancora qualche dettaglio da rivedere. Ottima tenuta fisica e partita strepitosa di Cenciotti e Caloisi».: «Eravamo un po’ rimaneggiati, abbiamo subito tre gol subiti nel primo tempo e non c’è stata più partita. La sconfitta ci servirà di lezione per le prossime partite per poi affrontarle con il piede giusto sin dai primi minuti».: «Abbiamo sprecato davvero tante occasioni da gol, complimenti ai ragazzi che hanno offerta una bella prestazione riscattando la scorsa prova casalinga. Nel primo tempo abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta che abbiamo preso fallendo tante opportunità, nella ripresa abbiamo ribaltato il risultato ma non abbiamo chiuso la partita e in pieno recupero abbiamo preso gol».: «Partita equilibrata fra due buone squadre, nonostante le defezioni di Corazza e Napoleone per L Equicola. Il Monte San Giovanni fa la partita ma l’Equicola con Di Francesco passa e chiude la prima frazione di gioco in vantaggio. Ripresa di marca locale che pareggia subito e si porta in vantaggio. Si scaldano gli animi e dopo un tafferuglio vengono espulsi due calciatori uno per squadra. Si ricomincia con un corposo recupero e abbiamo la forza di pareggiare con un sontuoso Di Francesco da calcio d angolo. Buona prestazione per noi di D’Angeli. Partita dura, risultato giusto».: «Loro sono passati in vantaggio per primi ma poi abbiamo avuto una bella reazione. Partita ben giocata e vittoria meritata, nel secondo tempo abbiamo retto anche bene fisicamente».: «Dopo una buona partenza ci siamo spenti, ci siamo disuniti e non abbiamo giocato come potevamo. Qualcuno era anche sottotono, c’è da lavorare».: «Vittoria meritata ottenuta disputando una bella prestazione. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo portandoci sul 2-0 ma creando tante occasioni ma poi la solita disattenzione ha riaperto la partita. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di subire il pareggio ma poi abbiamo di nuovo preso in mano la partita e segnato altri 2 gol».: «Per come l’ho vista io è stata una partita a senso unico, purtroppo abbiamo preso gol nell’unica disattenzione che abbiamo commesso. Poi siamo stati bravi a reagire sbagliando tra l’altro anche un rigore. Era importante ottenere i tre punti».: «Partita strana. Un passo indietro rispetto al lavoro fatto fino ad ora. Veniamo puniti oltremodo da una punizione inventata dall’arbitro, dopo un giusto rigore concesso agli avversari ma neutralizzato dal nostro portiere. Non abbiamo fatto molto di più di loro per vincerla, era giusto un pareggio. Una sconfitta che mi auguro sia salutare per il prosieguo della stagione, paghiamo ogni disattenzione a caro prezzo. Dobbiamo lavorare e ripartire velocemente».Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa 9Equicola 7Borgo Quinzio e Cittareale 6Atletico Cantalice, Piazza Tevere e Monte San Giovanni 4Santa Susanna*, Selci, Atletico Torano, 4Strade del Sacro Cuore e Velinia* 3Poggio San Lorenzo e Rufinese 1Quintilianum* 0*una gara in meno.Atletico Cantalice-Santa SusannaAtletico Sabina-Monte San GiovanniCastelnuovo di Farfa-VeliniaCittareale-Borgo QuinzioEquicola-4Strade del Sacro CuorePiazza Tevere-Atletico ToranoQuintilianum-Poggio San LorenzoRufinese-Selci