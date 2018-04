di Mattia Esposito

RIETI - Turno infrasettimanale per la ventiseiesima giornata del campionato di Seconda categoria, girone C. I risultati del fine settimana hanno reso ancora più incandescente questo finale di stagione, tenendo aperta sia la corsa alla promozione, sia quella ancor più incerta verso la salvezza. Anche questo turno infrasettimanale propone diversi incroci interessanti. Dopo aver inflitto ad Amatrice la prima sconfitta stagionale, il 4 Strade Sacro Cuore ospita il Poggio San Lorenzo, mentre un Cittareale in cerca di punti va sul campo dell’Atletico Canneto, terza forza del campionato. Scontro importantissima in ottica salvezza tra Atletico Sabina e Santa Susanna, interessante anche il match tra Brictense e Piazza Tevere. Anche la Rufinese cerca punti per provare a staccarsi dalla zona calda, anche se dovrà andare a cercare punti sul campo del Cagis Castelnuovo. Dopo due successi consecutivi in campionato il Quintilianum va sul campo dell’Equicola, mentre la capolista Amatrice cerca riscatto in trasferta contro la Pro Calcio Cittaducale. Turno di riposo per il Monte San Giovanni.



PROGRAMMA GARE, GIRONE C, XXVI GIORNATA

Brictense – Piazza Tevere (domani, ore 11. Arbitro Agostino di Roma1)

Cagis Castelnuovo – Rufinese (domani, ore 11. Arbitro Chimieri di Roma1)

Atletico Canneto – Cittareale (domani, ore 16.30. Arbitro Matteucci di Rieti)

Atletico Sabina – Santa Susanna (domani, ore 16.30. Arbitro Oddo di Viterbo)

Equicola – Quintilianum (domani, ore 16.30. Arbitro Di Basilio di Roma1)

Pro Calcio Cittaducale – Amatrice (domani, ore 16.30. Arbitro Carrone Tamburro di Tivoli)

4 Strade Sacro Cuore – Poggio San Lorenzo (domani, ore 16.30. Arbitro Imbimbo di Tivoli)

Riposa: Monte San Giovanni



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 53

Atletico Canneto 52

Brictense 46

Poggio San Lorenzo 35

Cagis Castelnuovo 34

Equicola 30

Pro Calcio Cittaducale e Piazza Tevere 29

Polisportiva Quintilianum 28

Monte San Giovanni 24

Rufinese 19

Cittareale e Atletico Sabina 17

Santa Susanna 16

Martedì 24 Aprile 2018



