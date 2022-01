Scuola, nel Comune di Rieti al momento si ripartirà in presenza, ma Cicchetti chiede una proroga di qualche giorno

RIETI - Nel Comune di Rieti si tornerà a scuola in presenza, almeno per la giornata di lunedì 10 gennaio. È la sintesi della riunione appena terminata fra il sindaco Antonio Cicchetti, i dirigenti scolastici delle scuole del capoluogo, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e Marinella D'Innocenzo, direttore generale della Asl reatina.



Una decisione che potrebbe però mutare già nel pomeriggio di oggi o entro la giornata di domani, qualora il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ritenesse valida la proposta di Cicchetti di prorogare qualche altro giorno la chiusura delle scuole del Comune capoluogo. Dunque, per decidere cosa fare nei prossimi giorni servirà l'ultima parola dell'ufficio scolastico regionale.