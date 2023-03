Studenteschi nazionali di sci: ottima la prova delle studentesse della Ricci

RIETI - In Trentino Alto Adige, sulle piste di Folgaria l’ 8 ed il 9 marzo si sono svolti i Campionati Nazionali Studenteschi di Sci Alpino.

La scuola secondaria di primo grado Angelo Maria Ricci di Rieti conquista l'ottavo posto con le studentesse Martina Labonia, Cristina Morelli ed Elena Rosati, accompagnate dalla docente Erika Angelucci.

Le alunne hanno messo in mostra tutto il loro talento, conquistando un ottavo posto da record, visto l’alto numero di atlete che hanno partecipato al campionato nazionale, con 16 regioni d’ Italia in gara.

Nella classifica scuole Labonia si è piazzata al 29° posto, Morelli al 33°,e Rosati al 41°.

Le premesse per far bene c’erano tutte: le ragazze hanno ottenuto il primo posto ai campionati studenteschi regionali sulle piste del Terminillo il 22 febbraio scorso.

Forti delle loro qualità atletiche, hanno lavorato con impegno per conquistare l'ottimo piazzamento. “Un risultato che conferma l’ impegno delle ragazze, il loro amore per questo sport e l’ attenzione che la nostra scuola mette nelle discipline sportive, importanti per il benessere psicofisico degli alunni, per raggiungere traguardi importanti a scuola e nella vita quotidiana" ha commentato con orgoglio il dirigente scolastico Paola Testa.