Colpo del Poggio Mirteto sul campo della quotata Romulea: 2-1. Pieroncini: «Tre punti d'oro»

RIETI - Il Poggio Mirteto torna in campo dopo più di un mese: in casa della Romulea termina 2-1 per i mirtensi. Terzo posto per la squadra di mister Domenici con 28 punti nella prima stagione effettiva di Promozione.

La gara

I primi 45 minuti si attestano su un parziale equilibrio. Due occasioni per parte mettono in difficolta entrambi gli estremi difensori. Grande risposta di Luciani sul finire del primo tempo che mantiene il risultato sullo 0-0 e salva i mirtensi.

Pronti via, succede tutto nella ripresa. Al 1’ del secondo tempo la Romulea rimane in dieci per un fallo da ultimo uomo su Mevoli, il Poggio Mirtteo ne approfitta e al 10’ sempre Mevoli, bomber dei mirtensi, porta i suoi sullo 0-1. Al 15’ altra espulsione per la Romulea che per un brutto fallo a centrocampo rimane in nove. In doppia superiorità numerica il Poggio Mirteto inizia a sbagliare molto. I padroni di casa con due uomini in meno riportano la gara in equilibrio su rigore. Al 38’, il 2003 Leti, direttamente dalla juniores, grazie a un tiro cross mette la palla sotto al traversa regalando il 2-1 e i tre punti ai sabini.

Le dichiarazioni

Il ds mirtense Alessandro Pieroncini: «Tre punti importanti contro una grande squadra, dal mio punto di vista una delle migliori del girone. Abbiamo giocato su un campo difficile e ad eccezione di un momento di black out siamo riusciti a fare una buona prestazione per portare quindi la gara a casa. Il nostro obiettivo rimane in primis quello della salvezza».