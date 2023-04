Domenica 9 Aprile 2023, 00:10

RIETI - L’aspettativa delle prenotazioni non era forse quella che ci si attendeva dal lungo fine-settimana di Pasqua, complice anche la meteo incerta. Ma da parte di chi arriva in visita, la curiosità nei confronti del territorio tiene e il lavoro del comparto turistico è tornato ad essere più organico rispetto alle grandi abbuffate dell’epoca Covid. E’ il quadro che emerge sondando gli umori degli operatori turistici e le prime indicazioni fornite dall’ufficio turistico del Comune, “Visit Rieti”, di piazza Vittorio Emanuele II.

Ritorno alla normalità. Ad avere costantemente sott’occhio il polso della situazione è, ad esempio, Rita Giovannelli, anima e corpo di “Rieti Sotterranea”: «Le prenotazioni dei pernottamenti non mancano, ma forse ci attendevamo qualcosa di più rispetto al numero di persone interessate a visitare Rieti – spiega Giovanelli – Certo è, però, che rispetto agli anni del Covid ora riusciamo di nuovo a lavorare in maniera organica durante tutto l’anno e non dobbiamo più aspettare i grandi afflussi soltanto nei periodi di festa».

L’ufficio di “Visit Rieti” ha invece registrato arrivi soprattutto dalle regioni più lontane, come "Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Puglia – spiegano - Negli anni del Covid abbiamo beneficiato soprattutto della vicinanza con Roma, mentre ora provengono di nuovo anche da più lontano. Arrivano informati, chiedono dei borghi, quest’anno soprattutto di Cittaducale, di Rieti Sotterranea e della cascata delle Marmore. Anche i santuari sono gettonatissimi, Greccio in testa". Insomma, a prima vista, una Pasqua di ritorno alla normalità.

