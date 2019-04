RIETI - Rischia di morire per un'overdose di droga, ma i carabinieri della stazione di Fara Sabina riescono a salvarlo.



Ora l'uomo, F.G., 38 anni di Poggio Mirteto Scalo, F.G. è fuori pericolo, ma dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di eroina e cocaina.

L'episodio si è verficato nella serata di venerdì 19 aprile. I vicini spaventati dalle urla che provenivano dall'abitazione hanno dato l'allarme.



Sono arrivati i carabinieri farensi che insieme ai vigili del fuoco hanno tratto in salvo il 38enne, soccorso dagli operatori del 118 e trasferito presso l'ospedale San Camillo de' Lellis di Rieti.

Nella sua casa aveva complessivamente quattro dosi di droga e per questo è stato denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA