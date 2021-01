Rieti, da oggi torna la zona gialla: spostamenti e limitazioni per il Reatino

RIETI - Finite le festività natalizie, cambiano da oggi misure e restrizioni, almeno fino a domenica 10 gennaio.

Oggi e domani, infatti, il Reatino, come tutta l’Italia, tornano a essere zona gialla: in città e in provincia, bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18 e dopo, fino alle 22, è possibile solo l’asporto o la consegna a domicilio. Aperti tutti i negozi e i centri commerciali, parrucchieri e centri estetici. Possibile uscire liberamente, raggiungere tutti i Comuni del Reatino (compreso il capoluogo Rieti), e del Lazio, ma non uscire dalla Regione. Possibile l’attività motoria.

Tutti i giorni (almeno fino a domenica 10) rimangono confermati il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 di mattina e la possibilità di spostarsi ovunque (anche fuori dal Lazio), ma solo per comprovati motivi di lavoro, salute e urgenza (in questi casi con autocertificazione). Sempre possibile il rientro a residenza, domicilio o dimora abituale.

