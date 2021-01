Ultimo giorno in "rosso" , poi ci aspettano due giorni di "giallo rafforzato" e infine weekend "arancione". Poi da lunedì 11 con ogni probabilità tornerà il sistema dei tre colori per le Regioni e probabilmente ci saranno nuove amare sorprese perché l'epidemia non è sotto controllo. Dopodomani, 8 gennaio, si riunirà la cabina di regia per esaminare i dati sull'andamento dell'epidemia e poi il governo deciderà il da farsi probabilmente entro sabato. Resta sempre confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Vediamo le regole di base che dobbiamo rispettare innanzitutto per la salute nostra e dei nostri cari e poi per evitare spiacevoli multe.

6 gennaio, giorno rosso

Tutti abbiamo capito che il "rosso" di questo secondo lockdown non è severo e rigido come quello di marzo. In teoria non dovremmo uscire di casa. In pratica le deroghe sono molte

- per lavoro, salute o necessità improrogabili

- per andare a trovare amici oparenti sia pure eventualmente al massino in coppia e con figli sotto i 14 anni

- per recarsi nella seconda casa purché in Regione

- chi abita in centri sotto i 5 mila abitanti può muoversi in un raggio di 30 chilometri anche al di fuori del confine regionale

- bar, ristoranti e centri commerciali saranno chiusi

- sono aperte le farmacie di turno e le edicole

- per ogni spostamento serve l'autocertificazione

7 e 8 gennaio, giorni gialli

Si può circolare liberamente ma non al di fuori della propria Regione

- chi per lavoro o salute deve uscire dalla propria regione deve portare con sé l'autocertificazione

- bar e ristoranti sono aperti fino alle 18 (e possono fare asporto fino alle 22)

- i negozi sono aperti

9 e 10 gennaio, weekend in arancione

In teoria non si potrebbe uscire dal proprio comune ma le deroghe sono tante e sono le stesse già elencate per la fascia rossa del 6 gennaio.

- bar e ristoranti sono chiusi ma possono lavorare per l'asporto

- i negozi sono aperti ma non nei centri commerciali.

- chi si muove fuori dal proprio comune deve portare con sé l'autocertificazione.

Ricordate sempre che (con autocertificazione che sarà controllata) è consentito tornare nella propria casa di residenza o nel proprio domicilio. Questo diritto è inalienabile anche se ovviamente non va infranto il coprifuoco dalle 22 alle 5.

