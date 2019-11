Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 00:01

RIETI - Un Davide Rossi straordinario accede alla semifinale di X Factor dopo il superamento dei due ballottaggi del sesto "live".Serata subito da protagonista per il reatino che, finito al ballottaggio di inizio puntata con Giordania Petralia, è riuscito ad avere la meglio grazie al voto favorevole di Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel. Davide, il cui inedito "Glum" è stato il meno ascoltato e scaricato nelle piattaforme digitale dallo scorso giovedì fino martedì, ha potuto così avere accesso alle due manches della serata, mentre Giordana, la meno votata dal pubblico alla fine della puntata precedente, ha abbandonato definitivamente la competizione.Nella prima manche, Davide ha portato sul palco il brano "Treat you better" di Shawn Mendes, esibendosi per la prima volta senza pianoforte. Al termine dell'esibizione, il giovane cantautore ha prima ricevuto un grande applauso da parte del pubblico, mentre, in seguito, ha ascoltato il parere dei quattro giudici. «Tu sei molto bravo, ma questo pezzo nasconde un po' le tue reali capacità - ha confessato Samuel - Ti ho preferito di più quando hai cantato "Glum"». Secondo Sfera Ebbasta, "Treat you better" è stata una scelta azzeccata, ma non è facile capire quale sia la strada di Davide, dato che in ogni puntata il ragazzo ha proposto un brano piuttosto diverso dall'altro. A questo dubbio del rapper ha risposto il giudice/coach di Davide, Malika Ayane, affermando che con il reatino si sta lavorando sul genere soul. Malika si è poi complimentata con Rossi per l'interpretazione e altrettanto ha fatto Mara Maionchi, apparsa piuttosto soddisfatta di quanto ascoltato.Tuttavia, al termine di questa fase, il conduttore del talent, Alessandro Cattelan, ha dichiarato che, tra i concorrenti a rischio ballottaggio, oltre ad Eugenio Campagna, è stato incluso anche Davide.Successivamente, si è aperta la seconda rapidissima manche, in cui Rossi ha proposto con grande personalità un assaggio del suo inedito "Glum". Pure in questo caso, l'artista reatino si è esibito senza pianoforte.Arriva il momento del secondo ed ultimo ballottaggio della serata. Tra i tre concorrenti a prendervi parte c'è anche Davide insieme a Nicola Cavallaro e ai Booda. Ciascuno degli artisti si è esibito con un suo cavallo di battaglia: quello di Davide è stato "Follow through" di Gavin Degraw. I Booda sono risultati i più votati dal pubblico e hanno avuto accesso alla semifinale senza passare per il responso decisivo dei giudici. Trenta secondi di suspence ed ecco la decisione di 3/4 della giuria: Davide merita più di Nicola la semifinale. Per il reatino si avvera un sogno: è tra i cinque semifinalisti di X Factor.