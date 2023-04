Camp Uisp, TaranoSportVillage protagonista a Magliano Sabina

Martedì 11 Aprile 2023, 09:48







RIETI - È terminato con grande partecipazione e divertimento la 3 giorni del Camp Uisp di pallavolo organizzato dal aps Uisp roma pallavolo per tutti i ragazzi categorie Under12/13. La manifestazione che si è svolta a Magliano Sabina sfruttando le strutture recittive dell’Eco ostello e il palazzetto dello sport grazie anche alla collaborazione del comune di Magliano Sabina ha visto la partecipazione di 6 squadre di cui le reatine Maglianese e Tarano sport Village. Ad aggiudicarsi il 2 Campuisp è stata proprio la reatina TaranoSportVillage, superando in finale la Asism. Terzo gradino del podio per Tor Sapienza e quarto posto per la Maglianese. A premiare le società il sindaco di Magliano Sabina Giulio Falcetta.